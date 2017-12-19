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≡ "Они так же хороши, как и бесполезны". Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Они так же хороши, как и бесполезны". Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шведский предприниматель не уточнил, сколько у него было биткоинов, когда он их продал и сколько выручил. При этом он раскритиковал биткоин, назвав вложения в него "самыми рискованными инвестициями, которые можно сделать".
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§ Медный
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1486
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.12.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[Мечтаю]
Лопается вся эта тема с переработкой электроэнергии в криптопузыри
и рынок наводняется никому не нужными видеокартами :lol:
Профайл
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