NG.kz "Они так же хороши, как и бесполезны". Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:42 Шведский предприниматель не уточнил, сколько у него было биткоинов, когда он их продал и сколько выручил. При этом он раскритиковал биткоин, назвав вложения в него "самыми рискованными инвестициями, которые можно сделать".

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