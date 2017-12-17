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≡ "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в РК пользоваться нижней		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в РК пользоваться нижней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.12.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могут ли в поездах пассажиры с верхних полок пользоваться нижними, корреспондент Tengrinews.kz спросил у профильного министерства и у перевозчиков.
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Историк
Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в...




Отправлено: 18.12.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Пассажир верхней полки имеет полное право сидеть на нижней если пассажир нижней не спит либо он не мешает ему спать.

не может пассажир верхней полки ни одной минуты сидеть в ногах нижнего пасажира. Не на похоронах!!! Пусть железка сама думает о своих проблемах. Первоначально по проекту отсеки купейных вагонов были рассчитаны только на 2 пассажира. Потом кое кого жаба задушила. Начали продавать в двое больше билетов в такие вагоны. Если пассажир, решивший все же купить билет, на верхнюю полку, заведомо стесняя законных владельцев купе, пусть лежит на своей отвоеванной верхней полке. Кушать пусть ходит в ресторан.

§ yudjin
Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.12.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"А ну ка быстро на свою полку". Никогда такого не было.

ну уж не скажите.
Поехали мы этим летом в столицу на экспо. У меня и ребенка были верхние. Разложились... думаю чай попьём пока никто не сел на нижние. тут и к Рудному уже подъехали. Заходят две такие типичные астанинские понаехавшие тётки. И сходу предъявы про их места. Я говорю: я знаю, сейчас ребенок доест и уйдём. Не будите же выгонять?
Видели бы вы их недовольные м... лица...как будто у них на кухне сидим.
А как понадобился матрас с третьей полки, так прям требовательным тоном просила...но тебе ни спасибо, ни пожалуйста... культур-мультур во всей красе.
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Бывалый
Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в...




Отправлено: 19.12.17 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Историк:
заведомо стесняя законных владельцев купе

Пассажиры вообще никакой частью вагона не владеют.
Они просто едут в нем.
Их в нем перевозят.
В соответствии с правилами перевозки.
Кто не согласен с правилами перевозки - пусть идет пешком по шпалам.

1952/доктор СИЗО
Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в...




Отправлено: 19.12.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Они просто едут в нем.
Их в нем перевозят.

Хорошо Бывалый. Вы с женой сняли 2-комнатный номер в гостинице. Вы им не владеете. Вы в нем только спите. Среди ночи вваливаются еще 4 человека. Так решила администрация. Двое ложатся с вашей женой. Двое ложатся с вами. Не нравится? Ложитесь на пол. )))))) А жене вашей понравилось соседство.))))) 8-) :-o :oops: :-P :-x

§ Victor Yang
Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9967
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.12.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мое мнение:
должна быть разница в цене, верхняя - дороже

Очень будет интересно, в этом случае, понаблюдать за любителями "поменяться местами".
Цитата:
Мое мнение:
а багажное место делиться пополам.

Багажное место для верхней полки - т.н. третья полка.
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§ Vital
Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.12.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редко на поезде гоняю. Два года назад с алматы ехал в костанай. С собой рюкзак был на второй полке в ноги пнул и все. На первой тетки взрослые были. Всегда приглашали к столу по кушать. Как бы не было проблем.
А вот лет так 10вроде больше назад я с Актау ехал. В одном купе с тремя узбеками. Врагу не пожелаешь Бухали сутки. Я младше их был. Пили по полстакана.Я под вечер на узбекском начал шпарить. Они думали меня ушатать по литрболу. Не тут то было. Меня так просто неуложить))) короче эти трое к вечеру вмести в обнимку спать упали на нижней полке. А я победоностно запрыгнул на вторую.
:lol:
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§ Медный
Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1486
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.12.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Да, правила изменились.. теперь водку есть в вагонах запрещено... люди в форме ходят, бдят!
Постоянно беру верхнюю полку, чтобы ажешки со своими внуками меня не гоняли.... но однажды конфузец вышел с моей тактикой: ехала семья в разных купе и нас с товарищами "попросили" :-) а мы не смогли отказать, пришлось нам расселиться по их "купейкам", чтобы семья воссоединилась :lol:
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знаток
Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в...




Отправлено: 19.12.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
.Я под вечер на узбекском начал шпарить.

оно и видно, опять вреш

знаток
Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в...




Отправлено: 19.12.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А вот лет так 10вроде больше назад я с Актау ехал.

дома дрых :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P

знаток
Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в...




Отправлено: 19.12.17 - 21:54
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