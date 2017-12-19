Директор Пляжа Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9670







Отправлено: - 20:30 Цитата: drakon:



Так у него поди тогда другой позывной был, например Давид Нафталин.

Как из курсатов перевели в боевые, так и нарекли по новому.

Я тоже в учебке был Заведующим Крематорием, звезды дали и директорскую должность к ней в придачу.

Начинал с кладбища, потом на пляж перевели, за выслугу обещают Начальником Бани сделать.