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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12896
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.12.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Час назад,установили мне в квартире-

Видеокамеры.Хочу знать,куда Барбара,
Беткоины - прячет... :lol: :oops: :-P
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§ Добринцофф
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5647
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.12.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Час назад,установили мне в квартире-
Видеокамеры.

больше похоже на обычный датчик движения.

Цитата:
drakon:
Хочу знать,куда Барбара,
Беткоины - прячет...

Биткоины они же виртуальные,физически не спрячешь.
т
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12896
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.12.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Биткоины они же виртуальные,физически не спрячешь.

А я и думаю,чего это Барбара, мне - денег нету,денег -нету.
Виртуальные - они,теперь у меня.Ну Анна Болен,нарекламировала-тут... :-o :-(
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.12.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Видеокамеры.

Это от штази наверно прослушка, сливает тебя им кто то.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12896
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.12.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Это от штази наверно прослушка,

Да - не думаю,я же с ними - работаю... 8-) :-o
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.12.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А не с мосадом что ли?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12896
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.12.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А не с мосадом что ли?

Нее,с Мосадом я работал,когда
в Кустанае - жил... :lol: :oops: :-P
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.12.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Моше твой наверно ученик?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12896
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.12.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Моше твой наверно ученик?

Нее,я нго тогда - не знал... 8-)
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.12.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Так у него поди тогда другой позывной был, например Давид Нафталин.
Как из курсатов перевели в боевые, так и нарекли по новому.
Я тоже в учебке был Заведующим Крематорием, звезды дали и директорскую должность к ней в придачу.
Начинал с кладбища, потом на пляж перевели, за выслугу обещают Начальником Бани сделать.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12896
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.12.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
обещают Начальником Бани сделать.

А баня,как общая будет?
Мужики,Бабы и детишки - вместе?... :lol: :oops:
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Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.12.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А баня,как

Да не , банить на сайте всех будет . :lol: :lol: :lol:

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.12.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Начальником Бани

Модером , на сайте НГ ? Что ж почётно . ;-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12896
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.12.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:
Модером , на сайте НГ ? Что ж почётно . ;-)

Почётно,но за -деньги... :lol:
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