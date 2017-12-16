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112:
В Ютьюбе узнай,понимаешь, таким как ты, кто информацию знает все из того что ему скажут, не объяснишь..
а ты умный! давай ещё ахинеи накинь
о нищих в СССР...
Марик у тебя была книжка сберегательная? успел стать нищим с тысячами на ней? а я как то вот успел
И это произошло уже не в СССР, а в благословенном капиталистическом Казахстане.
Походу тебе ютуб не поможет
Я часто вижу людей с полным желудком, пустым карманом и нищих душою (с)
Видя твои нынешние рассуждения могу сказать, что от Марика 85-го года ты далеко не ушёл в развитии
П.с. не гоняйся за мной, я не испытываю к тебе взаимных чувств