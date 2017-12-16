Мишаня Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в... #27





(Полноправные пользователи) Сообщений: 370

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:48 Цитата: Народный контроль:

На многие сайты я захожу через vpn. Комп зачищаю,нужные папки зашифрованы. Какие могут быть проблемы.. Мне ничего не даст. Я не боюсь и зарегистрирован на НГ.

Однако вот КНБ и думает, какие могут быть проблемы с НК? Зачем такая осторожность простому обывателю? Ни к чему. И я согласен с КНБ. Может тут скрывается ячейка какого нибудь егел, разжигающего огонь....