Цитата: 112:

В Ютьюбе узнай,понимаешь, таким как ты, кто информацию знает все из того что ему скажут, не объяснишь..

а ты умный! давай ещё ахинеи накинь



о нищих в СССР...

Марик у тебя была книжка сберегательная? успел стать нищим с тысячами на ней? а я как то вот успел

И это произошло уже не в СССР, а в благословенном капиталистическом Казахстане.

Походу тебе ютуб не поможет



Я часто вижу людей с полным желудком, пустым карманом и нищих душою (с)



Видя твои нынешние рассуждения могу сказать, что от Марика 85-го года ты далеко не ушёл в развитии



П.с. не гоняйся за мной, я не испытываю к тебе взаимных чувств