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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.12.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ооо , Путин являясь отцом россиян и лидером страны , не понял чё ему написали татары . На пресс конференции девушка из Татарстана с плакатом "Путин бабай" привела президента в замешательство . Наверное всё таки стыдно возглавляя народы Российской империи не знать хотя бы элементарного .

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3482
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.12.17 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видела этот момент ,просто ВВП из далека слово не так прочёл ,вместо Путин бабай прочёл Путин байбай.
Все посмеялись,а вам только бучу раздуть.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 17.12.17 - 00:33
Комментарий проходит проверку.

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1476
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.12.17 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В Ютьюбе узнай,понимаешь, таким как ты, кто информацию знает все из того что ему скажут, не объяснишь..

а ты умный! давай ещё ахинеи накинь :lol:

о нищих в СССР...
Марик у тебя была книжка сберегательная? успел стать нищим с тысячами на ней? а я как то вот успел ;-)
И это произошло уже не в СССР, а в благословенном капиталистическом Казахстане.
Походу тебе ютуб не поможет :lol: 8-)

Я часто вижу людей с полным желудком, пустым карманом и нищих душою (с) ;-)

Видя твои нынешние рассуждения могу сказать, что от Марика 85-го года ты далеко не ушёл в развитии

П.с. не гоняйся за мной, я не испытываю к тебе взаимных чувств :-P
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1476
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.12.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
возглавляя народы Российской империи

что опять Казахстан в составе Российской Империи? :lol: вот так отойдёшь на полдня, независимость отпраздновать, и "на" тебе! Российская империя живее всех живых в умах некоторых :-) походу и в прежних границах... а финны знают?

Это случаем не призыв был? "Органы" где вы?! :lol:

[Исправлено: Медный, 17.12.2017 - 00:49]
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