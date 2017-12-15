Цитата: Хохол:

А спорим что последний коммент за мной .

Не наигрался в детстве?

Оставь свои никчемные споры для соответствующего себе контингента.

Цитата: Хохол:



Да это и не важно (для тебя)

И тут не стоит решать и говорить тебе за меня.

Аналитег из тебя ни совсем какой.