NG.kz В Костанае в 26-й раз провели областной турнир по молниеносным шахматам



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:39 Стимул был побороться не только за лидерство, но и за хорошие призы. По сравнению с предыдущим годом призовой фонд увеличили. Вместо 130 000, 100 000 и 60 000 тенге за 1-е, 2-е и 3 места выдавали сертификаты уже на 200 000, 150 000 и 100 000 тенге.

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