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§ NG.kz
Хороший интернет будет только у богатых: В США приняли историческое решение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30811
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До сих пор действовало правило, согласно которому все данные в интернете должны обрабатываться одинаково и каждый имеет право на доступ к быстрому интернету. Критики инициативы опасаются, что после одобрения новых правил может возникнуть "интернет двух скоростей", быстрый - для состоятельных людей и медленный для всех остальных.
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Директор Пляжа
Re: Хороший интернет будет только у богатых: В США приняли...




Отправлено: 16.12.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а как вы хотели в мире развитого капитализма?
За плюшки со смаком надо платить...
Нищеброды пусть ограничиваются сухарями..

1
Re: Хороший интернет будет только у богатых: В США приняли...




Отправлено: 16.12.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не сравнивай их скорость и нашу, а также наши "технологии" и их) просто посмотрите как проводят сеть "билайновцы" Самый дешевый алюминиевый кабель, самые стремные коннектора, боюсь предположить что и активное сетевое оборудование мягко говоря не самое надежное)

§ Добринцофф
Re: Хороший интернет будет только у богатых: В США приняли...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5641
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.12.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму что здесь не так?
По моему всё имеет свою цену,что-то дороже что-то дешевле.
Почему именно интернет должен быть для всех по одинаковой цене?
Даже в Зтб в этом плане есть выбор,ну как выбор оператор то один,тарифы разные.
Профайл

§ Валентин
Re: Хороший интернет будет только у богатых: В США приняли...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7175
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.12.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не пойму что здесь не так?


Можно будет в рамках одного тарифного плана по своему усмотрению ограничивать скорость к разным ресурсам.
Например, полная скорость на какой нибудь Netflix, и 256 Кбит/c на Russia Today!

И всё, как положено, по закону и в соответствии с соглашением об использовании!
Профайл

Хохол
Re: Хороший интернет будет только у богатых: В США приняли...




Отправлено: 16.12.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вообще надо тем кто неблагодарен и об-ирает США интернет вообще отключать . Особенно это касается нашего континента , где вопящих и обвиняющих Америку , как собак нерезанных . Пускай свою систему придумывают , запускают и пользуются . Ток думаю у этих умников мозгов всё таки на это не хватит .
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