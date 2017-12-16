Валентин Re: Хороший интернет будет только у богатых: В США приняли... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7175

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:09 Цитата: Не пойму что здесь не так?



Можно будет в рамках одного тарифного плана по своему усмотрению ограничивать скорость к разным ресурсам.

Например, полная скорость на какой нибудь Netflix, и 256 Кбит/c на Russia Today!



И всё, как положено, по закону и в соответствии с соглашением об использовании!