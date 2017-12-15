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≡ В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30811
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традицию отправки посланий в будущее решили не прерывать. Письмо с надеждами на поколение геологов Северного Казахстана 2067 года заложат в ту же капсулу и сохранят до нужного времени. В нем есть есть и упоминание о «Нашей Газете».
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Хохол
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Как в твоих словах не вижу логики

Да это и не важно (для тебя) . Смысловой момент в твоих ответах не имеет значение . Значение имеет для тебя оставить свой коммент последним . А спорим что последний коммент за мной .

Гость
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году




Отправлено: 16.12.17 - 23:10
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