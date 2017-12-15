NG.kz В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:51 Традицию отправки посланий в будущее решили не прерывать. Письмо с надеждами на поколение геологов Северного Казахстана 2067 года заложат в ту же капсулу и сохранят до нужного времени. В нем есть есть и упоминание о «Нашей Газете».

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