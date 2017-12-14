Цитата: Xacatel:

Какая рыбалка с кашкаем? Это обычная легковушка. Пройдет хороший дождь, и фиг уедешь,

Интересно, а как в советское время я с отцом на тройке ваз на рыбалку ездил?

Если мозга нет, и классический рамный вседорожник закопаешь. А кашак на полном приводе как минимум хороший универсал, и если водитель с мозгом, то и неплохой проходимец