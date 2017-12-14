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§ NG.kz
«Я и моя машина». Настоящий «Кошак»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30811
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конкурсе для женщин, владеющих искусством управления, могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать.
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§ 112
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классно.
Когда то хотел такого, да что то там не срослось..
На Тойоте был помешан..
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KCT
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»




Отправлено: 14.12.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший, сдержанный рассказ. Приятная дама. Правда машина входит в пятёрку самого неликвида на вторичном рынке. Но это будет дай Бог не скоро) Удачи хозяйке!

Мнение
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»




Отправлено: 14.12.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда все участницы все время ездят на природу на рыбалку тем более с ночевкой с палаткой и т.д.? Сколько читаю столько и рассказов про это или они этим хотят отметить вместительность багажника)

Мнение_1
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»




Отправлено: 14.12.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнение:
Всегда все участницы все время ездят на природу на рыбалку тем более с ночевкой с палаткой и т.д.?


да, это так.
а мужики все по бездорожью ездят рыбачить и охотится на диких зверей.
смешно даже.

12345
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»




Отправлено: 14.12.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KCT:
Правда машина входит в пятёрку самого неликвида на вторичном рынке


Это вы читали недавно в интернете? Это говорилось о Кашкае с объемом 1,2 и выпуском 2012 года.

§ 112
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кашкай ходовая машина, как и Камри и Прадо.
Любят ее у нас..
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водила
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»




Отправлено: 14.12.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кашкай ходовая машина, как и Камри и Прадо.


смешной малчик.

§ 112
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кашкай 4вд интересно, Икстрал наверно все равно его уделает, или как он с Тойотой Раф 4 будет, кто из них..
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Юлька
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»




Отправлено: 15.12.17 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вот одного не пойму, когда говорят "муж подарил машину" и т.п... Вы что в одной семье живете и каждый живет на свои деньги? Я понимаю, - , подарил телефон, цветы, украшение и т.п.
Лично для меня, такое понимание, что одна семья - это один бюджет, и если что-то покупается для жены или для мужа, то тратятся общие деньги.

ТаньЯ
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»




Отправлено: 15.12.17 - 12:11
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 12:23
Комментарий удален модератором.
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§ Xacatel
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 15.12.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая рыбалка с кашкаем? Это обычная легковушка. Пройдет хороший дождь, и фиг уедешь, а если и попытается, то в лучшем случае закопается машина...

[Исправлено: Xacatel, 15.12.2017 - 22:36]
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§ white-out
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»
white-out


(Пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 16.12.17 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юлька:
я вот одного не пойму, когда говорят "муж подарил машину"

А что непонятного. Я своей две подарил и сам на третьей езжу. Ну захотелось мне так.
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§ Мишаня
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.12.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:
Какая рыбалка с кашкаем? Это обычная легковушка. Пройдет хороший дождь, и фиг уедешь,

Интересно, а как в советское время я с отцом на тройке ваз на рыбалку ездил?
Если мозга нет, и классический рамный вседорожник закопаешь. А кашак на полном приводе как минимум хороший универсал, и если водитель с мозгом, то и неплохой проходимец
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