112 Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в... #19





(Пользователи) Сообщений: 8085

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:40 Цитата: ваще:

мне пришлось войти на сайт через vpn.

Не знаю про что ты, но чтобы вообще анонимно писать, лучше заходи с Тора, авось то ямки, то бугры, то пляжные майки будешь не бояться комментировать..

Но и там могут вычислить, если захотят..

Как то же вычисляют..

Так что лучше молчи тогда..

Не подставляй оставшихся..