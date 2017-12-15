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§ NG.kz
ФК "Тобол" вручил юбилейные медали в честь 50-летия клуба
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30811
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Наша история ковалась 50 лет, - обратился к представителям клуба директор ФК "Тобол" Николай ПАНИН. - На данный момент мы находимся на правильном пути и движемся к намеченным целям. Я думаю, что будущий 2018 год будет для нас переломным.
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Народный контроль
Re: ФК "Тобол" вручил юбилейные медали в честь...




Отправлено: 15.12.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А перед Паниным на подносе сёмга или медали лежат, не пойму?

Ковани
Re: ФК "Тобол" вручил юбилейные медали в честь...




Отправлено: 15.12.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У них каждый год переломный....

Александр
Re: ФК "Тобол" вручил юбилейные медали в честь...




Отправлено: 16.12.17 - 08:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно опять погуляли за бюджетные деньги....

андрей
Re: ФК "Тобол" вручил юбилейные медали в честь...




Отправлено: 16.12.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да БОГ с ним ,раз уж считают это футболом пусть так и будет , хотя по мне было бы правильней называть по МОК " Отдельные мужики в трусах ,бегающие за мячом " . Но вот ,что совсем не укладывается , как не зарабатывая толком своим именем , можно говорить о движении в правильном направлении . Ровно через неделю , в 18.00 по местному времени на любом из трёх у нас доступных каналов , Реал - Барселона , возможно последний раз с такими именами в одном матче . Вот где ФУТБОЛ который ДВИЖЕТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ .....А на фото действительно есть люди , которые достойны уважения......

И че
Re: ФК "Тобол" вручил юбилейные медали в честь...




Отправлено: 16.12.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Геннадий Иванович Евдокимов,отличный футболист,тренер,преподаватель и просто Хорошийчеловек!Когда я играл у него за университет ,то молодость,прогуливал тренировки,какой же я был дурак,эх...вернуть бы ту молодость!Здоровья всем ветеранам Спорта!Низкий поклон Вам Всем!
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