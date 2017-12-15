андрей Re: ФК "Тобол" вручил юбилейные медали в честь... #4







Отправлено: - 09:22 Да БОГ с ним ,раз уж считают это футболом пусть так и будет , хотя по мне было бы правильней называть по МОК " Отдельные мужики в трусах ,бегающие за мячом " . Но вот ,что совсем не укладывается , как не зарабатывая толком своим именем , можно говорить о движении в правильном направлении . Ровно через неделю , в 18.00 по местному времени на любом из трёх у нас доступных каналов , Реал - Барселона , возможно последний раз с такими именами в одном матче . Вот где ФУТБОЛ который ДВИЖЕТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ .....А на фото действительно есть люди , которые достойны уважения......