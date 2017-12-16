Мыркымбай Re: В Казахстане отмечают День Независимости #20







Отправлено: - 20:37 В этой провокационной статьишке смешалось все: и погибшие героизированные при массовых беспорядках за права и за повышение зарплаты, при чем и при той и при этой власти (уже всех в одну кучу), и заслуги страны за годы независимости, и критика запада на ущербность нашей демократии (этот ярлык можно смело вешать и самим критикующим), праздник и панихида одновременно и прочее... прочее... НГ, признайтесь - ожидали больше гавканий в комментах? В лучших традициях Азаттыка...