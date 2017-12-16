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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30811
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публично нанесен беспощадный удар по коррупции, хотя ни павших или раненых злодеев, ни публично покаявшихся на месте события не обнаружено. Зато наверх ушли победные реляции - мы сказали коррупции решительное «нет»!
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§ saba
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы»
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 16.12.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На мой взгляд, экономический ущерб от борьбы с коррупцией, гораздо больше, чем от самой коррупции
Профайл

знаток
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы»




Отправлено: 16.12.17 - 20:30
Комментарий удален модератором.
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