Адема Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг #24







Отправлено: - 19:25 Конечно может быть оплата через интернет удобна, но не все могут вользоваться смартфонами, да есть еще и терминалы но у каждого терминала есть комиссия которая может превышать и 70 тенге на оплату одной услуги поэтому у каждого способа есть свои минусы, оплата через кассу намного удобнее если ты пенсионер или не умеешь пользоваться Не смотрфоном не терминалом,ведь и такое бывает, там работают специалисты которые помогут и подскажут