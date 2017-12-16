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§ NG.kz
В Казахстане отмечают День Независимости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30811
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Десятки человек пришли сегодня в Алматы на площадь Республики, где возложили цветы к монументу Независимости и прочитали молитву в память о погибших в декабре 1986 года. С датой 16 декабря в Казахстане связаны трагические события 1986 и 2011 года.

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пэтриот
Re: В Казахстане отмечают День Независимости




Отправлено: 16.12.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген
Татарин он. Был бы казах, знали бы всю подноготную. Какого рода племени и пр..

Честно говоря разницы никакущей ! Найманы , Кереи(их рода у многих присутствуют) тоже спорно . Все люди на Земле носители генов 5-6 женщин и 1 мужчины . Наукой доказано, в зависимости от местности только нос или ,,картошкой,, или прямой :-) :-) :-)

Читатель 1
Re: В Казахстане отмечают День Независимости




Отправлено: 16.12.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Татарин...?? хм, не знал сей факт, а кто у него в замах ходил в тот период??

Карамерген
Re: В Казахстане отмечают День Независимости




Отправлено: 16.12.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
а кто у него в замах ходил в тот период??

А кто совмин возглавлял?)))

знаток
Re: В Казахстане отмечают День Независимости




Отправлено: 16.12.17 - 19:25
Комментарий удален модератором.

Серж
Re: В Казахстане отмечают День Независимости




Отправлено: 16.12.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слишком много праздников,придумайте людям работу,что быть независимыми от грустных мыслей,открывая свой холодильник.Чувство голода зимой обостряется,авитаминоз,туда же.
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