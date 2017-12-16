Добринцофф Re: Хороший интернет будет только у богатых: В США приняли... #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5641

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:11 Не пойму что здесь не так?

По моему всё имеет свою цену,что-то дороже что-то дешевле.

Почему именно интернет должен быть для всех по одинаковой цене?

Даже в Зтб в этом плане есть выбор,ну как выбор оператор то один,тарифы разные.

