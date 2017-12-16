Цитата: 112:

Мне что уточнять?

Я Нургельды больше верю, что он тогла сказал о тебе..



он меня не банил. он себя достойно вел.

это было после него.

что ты как мальчик,хочешь чтобы я имя назвал?

провоцируешь опять?

или боишься просто?