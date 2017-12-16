Цитата: Карамерген

Татарин он. Был бы казах, знали бы всю подноготную. Какого рода племени и пр..

Честно говоря разницы никакущей ! Найманы , Кереи(их рода у многих присутствуют) тоже спорно . Все люди на Земле носители генов 5-6 женщин и 1 мужчины . Наукой доказано, в зависимости от местности только нос или ,,картошкой,, или прямой