сайлау курманов Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2470

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:34 путейцам по полной попадет, это они должны на станции ходить постукивать молоточками , видимо пропустили колесико , кстати ехал я с астаны прошлым летом , так машинист диспетчеру жаловался почему на какой то там маленькой станции дежурный флажком ему не помахал , это мои наушники поймали волну и я услышал