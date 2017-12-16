Директор Пляжа Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы» #10







Отправлено: - 16:48 По решению суда Улюкаева за взятку в 2 миллиона $ посадили в колонию строгого режима на 8 лет с конфискацией 130 миллионов. Хотя говорят еще соскачить может по болезни.

Теперь ждем возбуждение уголовного дела с последующим арестом Райкина и Маслякова.

Здесь уже многомиллионные в $ и многомиллиардные в рублях хищения.