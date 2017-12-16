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≡ МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30811
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Сенате Парламента обсудили 36-ю статью поправок по вопросам информации и коммуникаций, согласно которой люди, оставляющие комментарии на казахстанских сайтах, будут регистрироваться путём SMS или через ЭЦП.
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ваще
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну сидеть в норе легче же..
Так же трусливо и комментировать под разными кустанайцами то 2, то 3..
Анонимно, создавая толпу, пряча свой взгляд..


вот ты каkякаешь, а мне пришлось войти на сайт через vpn.
а ты- обиженный.
на сайт нг- через vpn/ всем кого знаю рассказал. . смеются.

§ Житель Солнца
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 16.12.17 - 16:23
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Житель Солнца
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 16.12.17 - 16:30
Комментарий удален модератором.
Профайл

Директор Пляжа
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Не волнуйся,руки у нас длинные!

Вот вам и тень 37 года.
Благодаря которым и появились сотни доносов.
Цитата:
112:
Ну сидеть в норе легче же..

Тебе виднее и всё остальное, тоже не ко мне.
Не истери.
:lol:

§ 112
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
мне пришлось войти на сайт через vpn.

Не знаю про что ты, но чтобы вообще анонимно писать, лучше заходи с Тора, авось то ямки, то бугры, то пляжные майки будешь не бояться комментировать..
Но и там могут вычислить, если захотят..
Как то же вычисляют..
Так что лучше молчи тогда..
Не подставляй оставшихся..
Профайл

ваще
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 17:44
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не подставляй оставшихся..


ты то сексот, тебе чего бояться.
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