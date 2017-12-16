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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.12.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Во первых, ты не забаненный, ты обиженный на администрацию.


информация неверная.уточни.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
информация неверная.уточни.

Мне что уточнять?
Я Нургельды больше верю, что он тогла сказал о тебе..
Профайл

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.12.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мне что уточнять?
Я Нургельды больше верю, что он тогла сказал о тебе..


он меня не банил. он себя достойно вел.
это было после него.
что ты как мальчик,хочешь чтобы я имя назвал?
провоцируешь опять?
или боишься просто?

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3480
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.12.17 - 17:42
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 17:47
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно тролли и сопровождающие их бывшие заключенные, я пока поеду в кабак на перекус, все таки праздник.
А вы тут сидите пока, раз у вас ничего реального в жЫзни нет и хорошего, думайте как мне ответить..
Только не как последние зэчки..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще, в погоне за мной прошу не рпускаться ниже уровня плинтуса и гавкать..
Вставать на четвереньки и гавкать как вы, конечно же не собираюсь..
Так что 1975я, разговор с тобой окончен, гуляй..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.12.17 - 17:59
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.12.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ваще я раньше был о тебе НАМНОГО лучшего мнения,
год назад точно, адекватный человек, нормальные споры,
без каждодневного ночного борща для беременных.
если ты привязываешься к ноябрю прошлого года.
да,да, с тех пор и пошло у тебя.....
получил карт -бланш? от кого?
Ответить Новый топик
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