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§ NG.kz
В Костанае в 26-й раз провели областной турнир по молниеносным шахматам
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стимул был побороться не только за лидерство, но и за хорошие призы. По сравнению с предыдущим годом призовой фонд увеличили. Вместо 130 000, 100 000 и 60 000 тенге за 1-е, 2-е и 3 места выдавали сертификаты уже на 200 000, 150 000 и 100 000 тенге.
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FOMA
Re: В Костанае в 26-й раз провели областной турнир по...




Отправлено: 16.12.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В лидерах уверенно держались международный гроссмейстер, четырехкратный чемпион РК Петр КОСТЕНКО и Данияр МЕДЫБАЕВ

А Данияр МЕДЫБАЕВ тоже четырехкратный чемпион РК? ... просто так написано.
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