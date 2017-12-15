112:

Только почему то люди в нищете начали ходить и гнаться за деревянными рублями в гиперинфляции, с горя покупая технический дешевый спирт Рояль и вымирая массово..

112:

СССР к тому времени все распродал впустую, все что выкапывал, рубил и вылавливал