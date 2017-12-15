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≡ В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традицию отправки посланий в будущее решили не прерывать. Письмо с надеждами на поколение геологов Северного Казахстана 2067 года заложат в ту же капсулу и сохранят до нужного времени. В нем есть есть и упоминание о «Нашей Газете».
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§ 112
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
112


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Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
обоснуй нищету аргументами или это факт, а не

В Ютьюбе узнай, понимаешь, таким как ты, кто информацию знает все из того что ему скажут, не объяснишь..
Хоть миллионы аргументов приводи, на сколько тогда потерял людей, бегущих из СССР сам СССР..
Хоть объясняй не объясняй про потуже пояса затяните и все такое, а вот вы люди сейчас такие, делаете вид что что то там знаете..
Профайл

§ 112
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, невозможно себе представить, как богатая и сильная страна, как разваливается изнутри, своими же гражданами..
Где такое было, при распаде Римской или Османской империи?
Но сравнивать с ними глупо.
Представить что сейчас Германия или США распадутся, или Франция, при всем при том что и там есть недовольные жизнью, как это?
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Хохол
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
От кого ты обоснований требуешь.
Будет 10 постов истерики и безудержного вранья

По существу хоть раз можешь чё написать ? Или так и будешь всю жизнь ходить за всеми , умея лишь поддакнуть или гавкнуть .

§ 112
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а то что копали и продавали, и наконец все распродали, сырье, это не богатство, это преступное и халатное отношение было тогда к своей стране и давайте об этом будем прямо говорить..
Во многих странах существуют на это, на вырубку, на какие то месторождения и все такое, запреты..
На сланцы в США по моему было и, они сохранили для себя природные ископаемые, попутно развивая зеленые технологии..
СССР к тому времени все распродал впустую, все что выкапывал, рубил и вылавливал..
Богатая страна была..
Только почему то люди в нищете начали ходить и гнаться за деревянными рублями в гиперинфляции, с горя покупая технический дешевый спирт Рояль и вымирая массово..
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Директор Пляжа
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
умея лишь поддакнуть или гавкнуть .

Вообще это твоя прерогатива.
По существу, я раньше все что хотел сказал.
И если ты этого не понимаешь, то это уже твои проблемы.
Вопрос не ко мне.

Wiвеp.
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я помню , эту штуку , в музее геологии , стояла , тогда станцию юных техников посещал , она рядом была с управлением геологии , и нас сводили туда . Помню , думал 2017 год - это когда ж . :lol:

Директор Пляжа
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Только почему то люди в нищете начали ходить и гнаться за деревянными рублями в гиперинфляции, с горя покупая технический дешевый спирт Рояль и вымирая массово..

Дядя, ты это уже года независимости описываешь.
Цитата:
112:
СССР к тому времени все распродал впустую, все что выкапывал, рубил и вылавливал


:lol:
Странно, что тогда распродал и еще его потомкам осталось.
Видать шахтеры потому и бастуют, что их заставляют впустую в забое землю обычную добывать.

время и стекло
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
технический дешевый спирт Рояль

обычный спирт ректификат, очень даже ох...какой хороший :lol:
просто надо головой думать когда его пьешь, а не тем местом на котором сидишь.
Если пить воду лошадиными дозами, то тоже массово умрешь :lol: :lol:

§ 112
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Дядя, ты это уже года независимости описываешь.

Где?
Что, какая независимость?
Ты о чем?
Все началось в 1985м, и миллионы нищих были уже вначале 90х..
А если б жили богато, нищими были что ли?
Ну Германия сейчас расколется или Голландия на части и что, в сию же минуту миллионы нищих на пороге объявятся?
Ты что то говоришь и сам не знаешь чего..
Я прекрасно помню что было в то время..
Если бы страна была богатая, то спустя месяц граждане были бы сыты и довольны не смотря ни на что..
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Директор Пляжа
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Логика у этого персонажа зашкаливает. :lol:
Это ж надо такие глупости морозить.
У меня племяш в 10 лет и то адекватней мыслит.
Плоды употребления лИмонада дают о себе знать.

§ 112
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
время и стекло:
обычный спирт

Сейчас есть Ютьюб, много чего можно об этом спирте и китайской водке почитать..
Но одно ясно, он с питьевым спиртом не имел ничего общего..
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§ 112
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то в Русской семерке об этом..

http://russian7.ru/post/spirt-royal-iz-1990-kh-chto-yeto-bylo-na-samom/
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§ 112
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 16:34
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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