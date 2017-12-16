Цитата: 112:

Ну сидеть в норе легче же..

Так же трусливо и комментировать под разными кустанайцами то 2, то 3..

Анонимно, создавая толпу, пряча свой взгляд..



вот ты каkякаешь, а мне пришлось войти на сайт через vpn.

а ты- обиженный.

на сайт нг- через vpn/ всем кого знаю рассказал. . смеются.