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≡ МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Сенате Парламента обсудили 36-ю статью поправок по вопросам информации и коммуникаций, согласно которой люди, оставляющие комментарии на казахстанских сайтах, будут регистрироваться путём SMS или через ЭЦП.
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ваще
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну сидеть в норе легче же..
Так же трусливо и комментировать под разными кустанайцами то 2, то 3..
Анонимно, создавая толпу, пряча свой взгляд..


вот ты каkякаешь, а мне пришлось войти на сайт через vpn.
а ты- обиженный.
на сайт нг- через vpn/ всем кого знаю рассказал. . смеются.

§ Житель Солнца
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 16.12.17 - 16:23
Комментарий удален модератором.
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§ Житель Солнца
МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 16.12.17 - 16:30
Комментарий проходит проверку.
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Гость
МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете




Отправлено: 16.12.17 - 16:32
Комментарий проходит проверку.

§ 112
МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 16:40
Комментарий проходит проверку.
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