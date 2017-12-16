112 Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в... #13





(Пользователи) Сообщений: 8082

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:10 Цитата: Свой:

тем самым администрация ресурса сможет уберечь аудиторию которая желает участвовать в дискуссиях без страха преследования,

Господи..

Сейчас дочитал..

То есть уберечь меня и стадо троллей, гоняющихся за мной по всем тематическим и не, веткам, которые желают со мной дискуссии?

А что, мы собрались куда то разбегаться и кто нам мешает дискутировать?

То есть Кто или Что мешает им гоняться за мной по всему интернету, в поисках дискуссии?

Я например вижу что ничего им не мешает..

Как хорошему танцору..