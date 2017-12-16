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≡ МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Сенате Парламента обсудили 36-ю статью поправок по вопросам информации и коммуникаций, согласно которой люди, оставляющие комментарии на казахстанских сайтах, будут регистрироваться путём SMS или через ЭЦП.
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§ drakon
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там с шахтёрами, Караганды?... 8-)
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§ 112
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но если человек открытый, публичный, не боится высказывать своё мнение и нести за него ответственность, то он может авторизоваться с помощью портала электронного правительства под своими реальными данными.

Это он конечно же про меня..
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Читатель 1
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё,..."списки неблагонадёжных" у кгб теперь, почти, есть))

Казахи
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо будет новости комментировать чисто на зарубежных сайтах

§ 112
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахи:
Надо будет новости комментировать чисто на зарубежных сайтах

Да что вы все такие..
Ога, ямы на дорогах, аварии, машЫны и их водятелов, что там, Грация, благотворительные проекты включая погоду, все будете от страха комментировать в Фейсбуке..
С вами да, ничего тут не построишь..
Глядеть прямо и честно , не отрывая взгляда в глаза боитесь, чего уш об остальном..
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Свой
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому сайт ng.KZ необходимо выкупить доменное имя вне зоны KZ, какое-нибудь ng.INFO или ng.PRESS и еще лучше если хостинг провайдера выбрать не казахстанского, тем самым администрация ресурса сможет уберечь аудиторию которая желает участвовать в дискуссиях без страха преследования, так же сама администрация вполне легально уйдет от таких "чекистских" законов

Директор Пляжа
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Глядеть прямо и честно , не отрывая взгляда в глаза боитесь

Ну да, куда до тебя.. особенно после твоего одиночного пикета на лавочке в поддержку чая симба. :lol:

ваще
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 то сексот если кто не знает.
имейте ввиду.

§ 112
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свой:
Поэтому сайт ng.KZ необходимо выкупить доменное имя вне зоны KZ, как

Ради чего собственно?
Что на сайте НГ такого, преступного, кроме как вас троллей, которые занимаются провокациями?
Где ты видишь преступные статьи от журналистов?
Только от комментаторов идут какие то провокационные статейки, только от них..
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§ 112
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
особенно после твоего одиночного пикета на

Ну сидеть в норе легче же..
Так же трусливо и комментировать под разными кустанайцами то 2, то 3..
Анонимно, создавая толпу, пряча свой взгляд..
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Народный контроль
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свой:
так же сама администрация вполне легально уйдет от таких "чекистских" законов

Не волнуйся,руки у нас длинные!

ваще
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...




Отправлено: 16.12.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Не волнуйся,руки у нас длинные!


недалеко ушли от оригинала?так бывает.
в музее видел.

§ 112
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свой:
тем самым администрация ресурса сможет уберечь аудиторию которая желает участвовать в дискуссиях без страха преследования,

Господи..
Сейчас дочитал..
То есть уберечь меня и стадо троллей, гоняющихся за мной по всем тематическим и не, веткам, которые желают со мной дискуссии?
А что, мы собрались куда то разбегаться и кто нам мешает дискутировать?
То есть Кто или Что мешает им гоняться за мной по всему интернету, в поисках дискуссии?
Я например вижу что ничего им не мешает..
Как хорошему танцору..
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§ 112
Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Не волнуйся,руки у нас длинные!

Ну не стоит так пугать, видишь, уже разбегаться собрались..
Как мы без них?
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