112 Re: МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в... #5





(Пользователи) Сообщений: 8068

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:58 Цитата: Казахи:

Надо будет новости комментировать чисто на зарубежных сайтах

Да что вы все такие..

Ога, ямы на дорогах, аварии, машЫны и их водятелов, что там, Грация, благотворительные проекты включая погоду, все будете от страха комментировать в Фейсбуке..

С вами да, ничего тут не построишь..

Глядеть прямо и честно , не отрывая взгляда в глаза боитесь, чего уш об остальном..