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§ NG.kz
Теория разбитых кружек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение взглянуть на эту малозаметную сторону жизни продиктовано личным негативным опытом. 25 ноября меня выселили из отеля Mildom Premium Hotel, расположенного в центре Алматы... из-за разбитой в номере кружки.
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Директор Пляжа
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще прикольно читать, как чел сам себе в одно посте противоречит)Цитата:
112:
Ты что, туда по ночам жрать приезжаешь?
****
и тут же....
Жратвы много, очень много, как и спиртного, вываливали что не нравилось официанту и набирали другое.

Ты интересно хоть на одной экскурсии был или только пил и ел от пуза и тюленем лежал?
:lol:
Приобщался так сказать к "тагилу" :lol:

* 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 8068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
И там где отдыхал, общепит вообще был круг

Зачем?
Зачем тебе, ехав на пляш где все включено, за исключением деток маленьких конечно же, которых надеюсь ты не будешь поить с посуды, с которой ели сотни тысяч человек, так вот, зачем тебе там еще и посуда?
Профайл

* 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 8068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
интересно хоть на одной экскурсии был или только пил и ел от пуза и тюленем

Это говорю только затем, что посуда там вообще не нужна..
Никакая..
Вода и соки у тебя полный холодильник, одноразовые пластиковые бутылочки..
Все..
Зачем тебе среди моря жральни, еще и посуда в номере?
Профайл

* 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 8068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И одно другому не мешает..
Отдых это как хорошо полежать позагорать, как хорошо погонять на всчкие сафари, так же хорошо как и вкусно поесть и хорошо попить..
Но посуды в номерах там нет..
Если номер ты брал двойку или однерку, где сам варишь и готовишь и стираешь, то какой это отдых?
Еще и за посуду отвечать..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Ну от тебя другого ожидать и не следовало. Как то слабо со своими предположениями выглядишь. Видимо тоже из своего горького опыта?
А как же кстати алюминиевая посуда, разве не про неё ты тут недавно утверждал? ..это что--?Цитата:
Хохол:
гранённые стаканы

Директор Пляжа
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще, вчера во флуде звучало про стадо, баранов.
Ассоциацию заметил к тому сказанному.
Да и персонажи прям по Гайдаю. :lol:

* 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 8068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
вообще, вчера во флуде звучало

Скажи, каким образом твоя личная озлобленность имеет отношение к обсуждению?
Мы обсуждаем тарелки и стаканы, так сказать дискуссионный вопрос в данной теме по тематике..
Остальное все , в том числе и личные обиды, думаю очень непродуктивно , заниматься их навязыванием..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Скажи, каким образом твоя личная озлобленность

Ну сколько можно свое состояние на других перекладывать? :lol:
Я спокойно и обстоятельно говорю фактами.
А кто то,тут истерично, сам себе в каждом посте противоречит.
Я понимаю, рвет шаблон, действительность и то что уличают.
Ну так ты все сам, так что ля ля не надо.
Уже не знаешь что и ответить, извиваешься.
Взгляни со стороны, как твои потуги жалко выглядят.
Выдохни. ;-)

Хохол
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 15.12.17 - 11:27
Комментарий удален модератором.

Мнение
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 16.12.17 - 10:46
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 8068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
спокойно и обстоятельно говорю фактами.

Нет..
Ты истеришь, доказывая мне что у меня в номере все включено должна быть посуда, тряпка и подсолнечное масло, жарить рыбу..
Именно..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 16.12.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Фантазируй и дальше, додумывая за меня тем чем кушаешь, ибо большего тебе ответить не чего.
Акромя как исказив и перевернув все.
Нормальный такой трололо ход, малолеток. :lol:
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