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≡ Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на территории Акмолинской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на территории Акмолинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На железнодорожных путях станции Есиль Акмолинской области уже несколько часов простаивает пассажирский поезд №43 сообщением "Алматы – Костанай". Ведутся ремонтные работы.
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ЯЧС
Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на...




Отправлено: 15.12.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где обещанные новые вагоны ТОО "Турксиб – Астана"?

Сеня
Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на...




Отправлено: 15.12.17 - 11:02
Комментарий удален модератором.

696
Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на...




Отправлено: 15.12.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Кормить? По этому вопросу я вам ничего не отвечу".

Никто бесплатно кормить не заставляет. Просто доставьте платную еду, при условии если долго будет стоять. Проведите опрос кто будет будет покупать, привезите

костанаец
Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на...




Отправлено: 15.12.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще собрались повышать цены на вагоны, которым пора на свалку?
Хорошую ревизионную проверку надо им.

k2
Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на...




Отправлено: 15.12.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый погнанный, старый и разваливающийся состав.

§ КГСПС
Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.12.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 минут назад, источник: Kazinform
На станции «Есиль» машинист поезда убежал после аварии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На станции «Есиль», после аварийной остановки поезда, сбежал машинист, передает корреспондент МИА «Казинформ». Очередной специалист :-o
Профайл

Народный контроль
Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на...




Отправлено: 15.12.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фамилию машиниста в студию!

Народный контроль
Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на...




Отправлено: 15.12.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом корреспонденту «Казинформ» в телефонной беседе сообщил директор ТОО «Турксиб Астана» Владимир Рожко.
Как пообещал В.Рожко, поезд тронется уже в ближайшее время.

«Уже все исправлено, вагоны соединяют, поезд отправится в течение 20 минут», - сказал он.

§ сайлау курманов
Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2470
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.12.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
путейцам по полной попадет, это они должны на станции ходить постукивать молоточками , видимо пропустили колесико , кстати ехал я с астаны прошлым летом , так машинист диспетчеру жаловался почему на какой то там маленькой станции дежурный флажком ему не помахал , это мои наушники поймали волну и я услышал
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§ drakon
Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
ходить постукивать молоточками ,

До сих пор? Ходят? Стучат?... :lol: :-o :oops:
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Петя Васечкин
Re: Поезд "Алматы – Костанай" из-за поломки встал на...




Отправлено: 16.12.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
это мои наушники поймали волну и я услышал

в какой говоришь палате Наполеон? :lol:
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