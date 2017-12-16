/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане отмечают День Независимости 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Казахстане отмечают День Независимости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Десятки человек пришли сегодня в Алматы на площадь Республики, где возложили цветы к монументу Независимости и прочитали молитву в память о погибших в декабре 1986 года. С датой 16 декабря в Казахстане связаны трагические события 1986 и 2011 года.

Читать новость

Карамерген
Re: В Казахстане отмечают День Независимости




Отправлено: 16.12.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С датой 16 декабря в Казахстане связаны трагические события 1986 и 2011 года. В декабре 1986 года в Алма-Ате было жестоко подавлено советской властью выступление казахской молодежи,
Ага, жестоко значит? А в Жанаозене 15 человек убили ласково? И не советская власть) А чего выступали-то в 86? Что плохого сделал Колбин? Или не понравилось, что он не казах? Так и Кунаев не казах) Непонятный праздник..

§ pandit
Re: В Казахстане отмечают День Независимости
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 16.12.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот вопросик имеется - открываю google.com перенаправляет сразу на google.kz, открываю google.ru - вроде как дает, но по запросу "новости" на 6 страницах только kz сайты. Это у нас гугл такой умный стал, или наши сподобились на такое поведение гугла? Раньше не было такого, сразу шли порталы основные все новостные, а теперь только казахстанские. С чего вдруг.
Профайл

житель
Re: В Казахстане отмечают День Независимости




Отправлено: 16.12.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:

вокруг вопроса происхождения Кунаева ведутся споры. Согласно официальным данным, он по национальности казах..... Почитай википедию

тырц-пырц
Re: В Казахстане отмечают День Независимости




Отправлено: 16.12.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народ Казахстана долго боролся за независимость.

С КЕМ???

§ сайлау курманов
Re: В Казахстане отмечают День Независимости
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2470
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.12.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
волнения были против Московского руководства , а не конкретно против Колбина , за то что игнорируя мнением самих жителей республики привезли иноземного руководителя , а уважаемого и почитаемого аксакала Кунаева могли бы почестями отправить на пенсию , а на деле вышло совсем по другому , однажды узнаем всю истину и виновных , скоро , совсем близко
Профайл Посетить вебсайт

§ Ваш земляк
Re: В Казахстане отмечают День Независимости
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 16.12.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот говорят, что " Народ Казахстана долго боролся за независимость." Мне интересно - а в чём это выражалось?! ;-) :-)
Профайл

iBot
Re: В Казахстане отмечают День Независимости




Отправлено: 16.12.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
А вот вопросик имеется - открываю google.com перенаправляет сразу на google.kz, открываю google.ru - вроде как дает, но по запросу "новости" на 6 страницах только kz сайты.

да уШ...
настройка браузера на сайте google.
0.0 нее не слышал

§ Вася Картошкин
Re: В Казахстане отмечают День Независимости
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 16.12.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много русских правило Казахстаном в период Советской власти даже Брежнев был в период освоение целины правителем.Ну вот почему-то Колбин им не понравился молодежи._Казахстана_в_советский_период.
Профайл

!
Re: В Казахстане отмечают День Независимости




Отправлено: 16.12.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

112й перелогинься
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 1
Всего: 92

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх