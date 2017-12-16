NG.kz МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:01 В Сенате Парламента обсудили 36-ю статью поправок по вопросам информации и коммуникаций, согласно которой люди, оставляющие комментарии на казахстанских сайтах, будут регистрироваться путём SMS или через ЭЦП.

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