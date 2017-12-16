Цитата: С датой 16 декабря в Казахстане связаны трагические события 1986 и 2011 года. В декабре 1986 года в Алма-Ате было жестоко подавлено советской властью выступление казахской молодежи, Ага, жестоко значит? А в Жанаозене 15 человек убили ласково? И не советская власть) А чего выступали-то в 86? Что плохого сделал Колбин? Или не понравилось, что он не казах? Так и Кунаев не казах) Непонятный праздник..