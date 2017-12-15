/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 616 из 616«1...614615616
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ога..
За дочерей калым брать, то есть продавать их среди простого народа, любому, кто даст больше..
Мешок на голову ей и она твоя..
Не, меня это не прельщает..
Профайл

шутка юмора
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
общаться со 112-ым - это как в анекдоте:

Один мужик устал уже намёки подавать одной неуговариваемой девушке. Не выдержал и пишет ей СМС: «Давай хоть за деньги переспим»
Она ему: «у меня нет денег»
Он ей: «я плачу»
Она ему: «не плачь, всё будет хорошо…»
:lol:

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а пока варится рассольник, как говорят уже не наши земляки - еда для беременных, не выдерживаю и беру небольшой перекус..
Профайл

шутка юмора
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А то чо бы я понтовался как некоторые, накупившие готовой еды в чебуречных и илитах?

:lol: :lol: :lol: :-P

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то дело идет к зажарке..
Профайл

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.12.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
112 надо как выделить из всех пользователей.
он все таки не простой троль.
думаю надо его забанить на время пусть побарахтается среди простого народа.
почувствует тяготы жизни. похлебает баланды из отрубей.

Зачем ему жить как ты в тяготе и хлебать как ты отруби ? У него своя жизнь , и она ему нравится . Короче завидуй молча и не желай зла ближнему своему . Грех это .

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и все..
Рассольник Ночной готов..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох и долго же это варить..
Мясо два часа, перловка час, на все про все, 4 часа ушло..
Томата еще не было, пришлось ехать в супермаркет, который работает до 24х..
Профайл

шутка юмора
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.12.17 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кумир флуда, что опять сам с собой разговаривает? :lol: :lol: :lol:

1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.12.17 - 11:26
Комментарий удален модератором.

1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.12.17 - 11:29
Комментарий удален модератором.

1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.12.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вопрос задан по существу. 112 какую уже ночь подряд варит борщ и говорит что это борщ
для беременных. и ест его потом. как он пишет так я понимаю. не домысливаю.
поэтому и задаю прямой вопрос. он же этого хочет, это же видно.
прошу не препятствовать диалогу.

ну что 112 таксист номерной, колись, кого ты родил -мальчик или девочка родился?
беременные ведь рожают. или выкидыш опять был?
да, целых девять месяцев борщ по ночам и выкидыш. переходи на суп из отрубей,
может поможет.

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 8066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 13:02
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 616 из 616«1...614615616
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 97
Пользователей: 2
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх