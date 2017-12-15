Цитата: 1952:

112 надо как выделить из всех пользователей.

он все таки не простой троль.

думаю надо его забанить на время пусть побарахтается среди простого народа.

почувствует тяготы жизни. похлебает баланды из отрубей.

Зачем ему жить как ты в тяготе и хлебать как ты отруби ? У него своя жизнь , и она ему нравится . Короче завидуй молча и не желай зла ближнему своему . Грех это .