сайлау курманов Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы» #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2470

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:46 как же теперь быть ? ругать кого-нибудь нельзя , за это можно загреметь на нары , собираться на мирный митинг тоже нельзя - оштрафуют ,остается робко терпеть и кивать на мирное житие