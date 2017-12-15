Серый волк Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9246

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:00 Увидел новость. Хотел прочитать для начала само обращение без комментариев. Этого не получилось. Самого обращения просто нет, от тех людей, которые закладывали железный фундамент существования области. Почему-то не поместилось в заметке.



Затем обстановку открытия воспринять - это некоторым образом описать в заметке получилось.



Ну а в комментах резвится на изнанку выворачиваясь платный провокатор из форумных дешёвок.

Наверное это как раз тот случай, когда мимо оскорбления очень уважаемых геологов проходить не следует.







В 1967 120 тысяч молодых людей своей страны строили города будущего. Перекрывали Ангару и Енисей, возводили сотни объектов и десятки городов Сибири, выводили страну в космос и строили горный комбинат в Рудном.



Профессия геолог была овеяна самой настоящей романтикой первопроходцев. В буквальном смысле вертолёт - часы полёта и никем не пройденная земля под винтокрылой машиной со спуском на крохотные площадки в тайге.

Даже сейчас старые геологи в душе романтики тех открытий. Я это лично видел в частном музее минералогии на Байкале в Слюдянке у Жигалова, где удалось переночевать среди минералов. В Пермском Кунгуре у последних научных сотрудников музея минералогии. Очень душевных людей.

Обязательно пошлите им весточку о капсуле - им будет приятно! Они почти все друг друга знают в стране. Последние из настоящих первопроходцев, не думавших о деньгах, плевавших на комфорт и сделавших свою страну несметно богатой.



[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.12.2017 - 11:55]