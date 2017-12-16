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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публично нанесен беспощадный удар по коррупции, хотя ни павших или раненых злодеев, ни публично покаявшихся на месте события не обнаружено. Зато наверх ушли победные реляции - мы сказали коррупции решительное «нет»!
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знаток
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы»




Отправлено: 16.12.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пригрозил разобраться с "шаловливыми" парнями, АД перегрелся?

* сайлау курманов
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2470
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.12.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как же теперь быть ? ругать кого-нибудь нельзя , за это можно загреметь на нары , собираться на мирный митинг тоже нельзя - оштрафуют ,остается робко терпеть и кивать на мирное житие
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😁
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы»




Отправлено: 16.12.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

112 й перелогинься

* сайлау курманов
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2470
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.12.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
анонист , сам перелогинься , я есть я , другого нет
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Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы»




Отправлено: 16.12.17 - 13:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Оскомина от «нанайской борьбы»




Отправлено: 16.12.17 - 13:24
Комментарий проходит проверку.
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