Серый волк Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9246

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:00 Увидел новость. Хотел прочитать для начала само обращение без комментариев. Этого не получилось. Самого обращения просто нет, от тех людей, которые закладывали железный фундамент существования области. Почему-то не поместилось в заметке.



Затем обстановку открытия воспринять - это некоторым образом описать в заметке получилось.



Ну а в комментах резвится на изнанку выворачиваясь платный провокатор из форумных дешёвок.

Наверное это как раз тот случай, когда мимо оскорбления очень уважаемых геологов проходить не следует.

Модератор, закрой глазки на три строчки.

Хохол - шпик ты дешёвенький, рептилия сушеная для музея деэволюции, хвост крысы дохлой облезший, нанятый за три тугрика вонючими скунсами. всё тебе сказанное, предатель города, лучше всего дополнит капитан лодки Гена Янычар, лучше слов для твоей гнилой сущности не подобрать:





Можно открывать глазки



В 1967 120 тысяч молодых людей своей страны строили города будущего. Перекрывали Ангару и Енисей, возводили сотни объектов и десятки городов Сибири, выводили страну в космос и строили горный комбинат в Рудном.



Профессия геолог была овеяна самой настоящей романтикой первопроходцев. В буквальном смысле вертолёт - часы полёта и никем не пройденная земля под винтокрылой машиной со спуском на крохотные площадки в тайге.

Даже сейчас старые геологи в душе романтики тех открытий. Я это лично видел в частном музее минералогии на Байкале в Слюдянке у Жигалова, где удалось переночевать среди минералов. В Пермском Кунгуре у последних научных сотрудников музея минералогии. Очень душевных людей.

Обязательно пошлите им весточку о капсуле - им будет приятно! Они почти все друг друга знают в стране. Последние из настоящих первопроходцев, не думавших о деньгах, плевавших на комфорт и сделавших свою страну несметно богатой.