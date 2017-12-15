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≡ В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традицию отправки посланий в будущее решили не прерывать. Письмо с надеждами на поколение геологов Северного Казахстана 2067 года заложат в ту же капсулу и сохранят до нужного времени. В нем есть есть и упоминание о «Нашей Газете».
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§ Серый волк
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9246
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.17 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увидел новость. Хотел прочитать для начала само обращение без комментариев. Этого не получилось. Самого обращения просто нет, от тех людей, которые закладывали железный фундамент существования области. Почему-то не поместилось в заметке.

Затем обстановку открытия воспринять - это некоторым образом описать в заметке получилось.

Ну а в комментах резвится на изнанку выворачиваясь платный провокатор из форумных дешёвок.
Наверное это как раз тот случай, когда мимо оскорбления очень уважаемых геологов проходить не следует.
Модератор, закрой глазки на три строчки. :lol:
Хохол - шпик ты дешёвенький, рептилия сушеная для музея деэволюции, хвост крысы дохлой облезший, нанятый за три тугрика вонючими скунсами. всё тебе сказанное, предатель города, лучше всего дополнит капитан лодки Гена Янычар, лучше слов для твоей гнилой сущности не подобрать:


Можно открывать глазки :-)

В 1967 120 тысяч молодых людей своей страны строили города будущего. Перекрывали Ангару и Енисей, возводили сотни объектов и десятки городов Сибири, выводили страну в космос и строили горный комбинат в Рудном.

Профессия геолог была овеяна самой настоящей романтикой первопроходцев. В буквальном смысле вертолёт - часы полёта и никем не пройденная земля под винтокрылой машиной со спуском на крохотные площадки в тайге.
Даже сейчас старые геологи в душе романтики тех открытий. Я это лично видел в частном музее минералогии на Байкале в Слюдянке у Жигалова, где удалось переночевать среди минералов. В Пермском Кунгуре у последних научных сотрудников музея минералогии. Очень душевных людей.
Обязательно пошлите им весточку о капсуле - им будет приятно! Они почти все друг друга знают в стране. Последние из настоящих первопроходцев, не думавших о деньгах, плевавших на комфорт и сделавших свою страну несметно богатой. :lol:
Профайл

комаров
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 03:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В следующий раз не откапывайте. Пусть лежит, а то не честно: закапывали строители коммунизма, а вскрывают строители капитализма.
Посылка не нашла адресата, ввиду кончины оного.. Аминь.
8-)

§ 112
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8061
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 03:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
сделавших свою страну несметно богатой.

Хм..
По видимому это был сарказм, ведь страна задохнулась и умерла от нищеты..
Профайл

всем привет
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 06:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понравилось как парень прочитал "КэПэ СэСэ".. Вот это правильно. Надо быстрее забывать как эта аббревиатура произносится.. :lol:

Директор Пляжа
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Какие у тебя категоричные утверждения.Сгноили, расстреляли, отправили. Как будто сам участник тех событий.
Только вот люди в те времена в большинстве своем по настоящему были счастливы, что не скажешь о сегодняшнем времени.

Шутка Юмора
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Браво!

)))
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 16.12.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

какие грибы тебя вдохновляют на такое количество букАв :lol:
ужОс ...кто нибудь читает это :lol: (мысли в слух)

Гость
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году




Отправлено: 16.12.17 - 11:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году




Отправлено: 16.12.17 - 11:17
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1474
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.12.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Сейчас за то что ты не веришь и не участвуешь тебе ни чего не будет . Разницу чувствуешь ?

работник акимата не выпнут с работы, если он будет открыто изъявлять противоположную точку зрения от линии партии. нет работы=нет денег, нет денег=нет еды... ну ты понял, надеюсь
Цитата:
Хохол:
сегодняшние идеологи дети малые по сравнению с ними .

Цитата:
Читатель 1:
С Хохлом согласен, идеология была сильно поставлена))

в какое время? настолько сильно, что подготовительный период 70-х и всего то потребовались 80-ые и нет советского союза... да, сильна :lol: вы когда так заблуждаетесь, хоть аргументируйте ;-)
Профайл

* Медный
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1474
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.12.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ведь страна задохнулась и умерла от нищеты..

вот брехло счастливое :lol:
обоснуй нищету аргументами ;-) или это факт, а не твоё словоблудие 8-)
Профайл

* Медный
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1474
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.12.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
))):
какие грибы тебя вдохновляют на такое количество букАв
ужОс ...кто нибудь читает это (мысли в слух)

а что тебя заставило это написать? :-x
Профайл
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