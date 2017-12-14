Эхехе Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть #20







Отправлено: - 09:15 Самое интересное то,что все это уже проходили и такое ощущение у всех рукоодителей МВД дежавю было ГСК и МВД еще раньше МООП и т.д и т.п не мудрите ничего лучше системы чем при советах не будет и немаловажен фактор раскрытия простому человеку какая разница написал заявление и ему должны помочь а как ему без разницы.Помню в советское время при мелких кражах если не хотели раскрывать опера скидывались и покупали бабульке то курицу то поросенка то барашка и этой бабульке было без разницы как и что самое главное.ЧТО ОТДАЛИ ТО ЧТО ПОТЕРЯЛА.Посчитайте бюджет МВД ужаснетесь где эти деньги,на улицах при проведении литерных мероприятий на перкрестках стоят капитаны майоры подполковники.В ДВД через одного полковники все обесценилось.Эх.