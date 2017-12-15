/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае задержали подозреваемого в совершении серии квартиных краж		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае задержали подозреваемого в совершении серии квартиных краж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские выяснили, что кражами задержанный промышлял с начала лета. 2 июня он проник в частный дом, откуда похитил золотые украшения на общую сумму 130 тысяч тенге. В августе из дома по пр. Абая похитил золотые украшения на 415 тысяч тенге.
Читать новость

Народный контроль
Re: В Костанае задержали подозреваемого в совершении серии...




Отправлено: 15.12.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное опять из Рудного?

§ КГСПС
Re: В Костанае задержали подозреваемого в совершении серии...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.12.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Что, совсем измельчали? Уже и воров приличных не осталось в Костанае? В КУСТАНАЕ были. :lol:
Профайл

§ Ольга
Re: В Костанае задержали подозреваемого в совершении серии...
Ольга


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 3209
Регистрация: 28.07.11
Отправлено: 16.12.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В названии, в слове "квартирных", букву Р тоже кто-то украл.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 1
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх