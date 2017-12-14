Шрек Re: «Горько!» - финал #2







Отправлено: - 09:28 Какие красивые!! Пока... Потом начнется... Манипуляции, то голова болит... то ее родственники лучше... то мало зарабатываешь... то еще Светке шубу купили.... а ты не можешь купить... ты не мужик!! Это прямая дорога в баборабство.. Мужики будьте бдительны!! Не давайте собой манипулировать и управлять!!