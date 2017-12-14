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§ NG.kz
«Горько!» - финал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс для молодоженов. Расскажи о своей любви всем. Сегодня мы публикуем фотографии пяти пар молодоженов, одержавших победу на промежуточных этапах.
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Алмат
Re: «Горько!» - финал




Отправлено: 14.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там не Камкырбай, а Каскырбай)))) ну вы даете))))

Шрек
Re: «Горько!» - финал




Отправлено: 16.12.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие красивые!! Пока... Потом начнется... Манипуляции, то голова болит... то ее родственники лучше... то мало зарабатываешь... то еще Светке шубу купили.... а ты не можешь купить... ты не мужик!! Это прямая дорога в баборабство.. Мужики будьте бдительны!! Не давайте собой манипулировать и управлять!!
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