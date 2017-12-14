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§ NG.kz
МПС - буквы, которые предстоит забыть
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В мажилисе прорабатывается проект об очередных изменениях в законодательных актах, регулирующих деятельность органов внутренних дел. Среди различных новшеств, предложенных разработчиками из МВД, эксперты обратили внимание на исчезновение понятия «местная полицейская служба» (МПС).
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Иолис
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 15.12.17 - 08:07
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 15.12.17 - 10:14
Комментарий удален модератором.

свой, чужой
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 15.12.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нельзя называть полицию местной и нельзя ее подчинять местным властям. См. СМИ, уровень коррупции в местных исполнительных органах зашкаливает. Местная, значит должна быть не местная или центральная, главное чтобы карманной не оказалась. Местная братва, местная полиция, значит ли это что где то рядом чужие, не местные?

Житель
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 16.12.17 - 07:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ты уважаемый гость видать далёк от этого,вспомни дело Шаповалова,все кто тогда работал в УВД знали кто должен был сесть за этот героин,так что уважаемый Вам лучше помолчать.Эта династия ещё не скоро закончится.Это их бизнес.

Житель
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 16.12.17 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свой,чужой,они специально подчиняют полицию местным властям,это же отличный рычаг для вымогательства денег у предпринимателей,КХ,спросите у фермеров сколько зерна они отдали участковым,в посёлке где фермеры отказались давать зерно УИП в Сарыкольском районе целый месяц появлялся экипаж ДПС,не Сарыкольский экипаж, городской,акимы в этом заинтересованы очень сильно,ведь потом идёт делёжка.Есть МВД,УВД там есть начальники,тогда зачем они нужны?
Считаю что любой начальник из МВД который за подчинение полиции местным властям предаёт свой личный состав,а как иначе?Кто не работал в этой системе тот не поймет какие функции у начальника УВД,ГОВД,РОВД и т.д,а просто могут обсуждать.

Эхехе
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 16.12.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное то,что все это уже проходили и такое ощущение у всех рукоодителей МВД дежавю было ГСК и МВД еще раньше МООП и т.д и т.п не мудрите ничего лучше системы чем при советах не будет и немаловажен фактор раскрытия простому человеку какая разница написал заявление и ему должны помочь а как ему без разницы.Помню в советское время при мелких кражах если не хотели раскрывать опера скидывались и покупали бабульке то курицу то поросенка то барашка и этой бабульке было без разницы как и что самое главное.ЧТО ОТДАЛИ ТО ЧТО ПОТЕРЯЛА.Посчитайте бюджет МВД ужаснетесь где эти деньги,на улицах при проведении литерных мероприятий на перкрестках стоят капитаны майоры подполковники.В ДВД через одного полковники все обесценилось.Эх.

Рулон Обоев
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 16.12.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня эти мпс не работают даже на грош!
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