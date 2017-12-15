Цитата: Добринцофф:

Так и без мзды можно работать,на одних бонусах от Каспийского.

Только вот с

Не получится. У них бонусы начисляются на ограниченное количество платежей. В прошлом году так было, по крайней мере - мне в один месяц пришлось как-то по 2 раза платежи проводить.