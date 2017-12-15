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§ NG.kz
В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участвующий в открытии ЦКУ аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ отметил, что горожане получили возможность внести деньги за коммунальные услуги в одном месте, а не искать по всему городу кассы ГКП «КТЭК», ГКП «Костанай-Су» и ТОО «Тазалык–2012».

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§ Volonter
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 15.12.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
"Центр коммунальных платежей", а не услуг

Да нет, всё тут верно. Именно услуг. Платить ты будешь коммунальщикам, а эти господа просто оказывают тебе услугу, передавая твою денюжку конечному адресату за небольшое вознаграждение.
Назрела идея - снять кабинет, поставить ноутбук с выходом на Каспи.кз и за небольшую мзду принимать платежи! Главное вывеску на латинице приколотить...
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Гость
В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 16.12.17 - 00:07
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§ Добринцофф
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5640
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.12.17 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Назрела идея - снять кабинет, поставить ноутбук с выходом на Каспи.кз и за небольшую мзду принимать платежи!

Так и без мзды можно работать,на одних бонусах от Каспийского.
Только вот с пенсами разбираться в этой коммуналке,никаких денег не захочешь,я на почте видел,там во всех бедах виноват кассир :lol:
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§ Моше
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4381
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 16.12.17 - 06:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Davno za novostyami kustanayskimi ne sledil. Zashel, pochital - uze i viveski na latinice, progress, tovarishi! :lol:
No....Eto zhe dlya babyshek-apashek, oni ze glaza i golovu slomayt, prezde chem prochitat i ponyat...a bolee molodye vse ravno c kompytera ili smartfona sheta oplachivayt.

[Исправлено: Моше, 16.12.2017 - 06:07]
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