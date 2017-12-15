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≡ В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традицию отправки посланий в будущее решили не прерывать. Письмо с надеждами на поколение геологов Северного Казахстана 2067 года заложат в ту же капсулу и сохранят до нужного времени. В нем есть есть и упоминание о «Нашей Газете».
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§ Серый волк
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9246
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.17 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увидел новость. Хотел прочитать для начала само обращение без комментариев. Этого не получилось. Самого обращения просто нет, от тех людей, которые закладывали железный фундамент существования области. Почему-то не поместилось в заметке.

Затем обстановку открытия воспринять - это некоторым образом описать в заметке получилось.

Ну а в комментах резвится на изнанку выворачиваясь платный провокатор из форумных дешёвок.
Наверное это как раз тот случай, когда мимо оскорбления очень уважаемых геологов проходить не следует.
Модератор, закрой глазки на три строчки. :lol:
Хохол - шпик ты дешёвенький, рептилия сушеная для музея деэволюции, хвост крысы дохлой облезший, нанятый за три тугрика вонючими скунсами. всё тебе сказанное, предатель города, лучше всего дополнит капитан лодки Гена Янычар, лучше слов для твоей гнилой сущности не подобрать:


Можно открывать глазки :-)

В 1967 120 тысяч молодых людей своей страны строили города будущего. Перекрывали Ангару и Енисей, возводили сотни объектов и десятки городов Сибири, выводили страну в космос и строили горный комбинат в Рудном.

Профессия геолог была овеяна самой настоящей романтикой первопроходцев. В буквальном смысле вертолёт - часы полёта и никем не пройденная земля под винтокрылой машиной со спуском на крохотные площадки в тайге.
Даже сейчас старые геологи в душе романтики тех открытий. Я это лично видел в частном музее минералогии на Байкале в Слюдянке у Жигалова, где удалось переночевать среди минералов. В Пермском Кунгуре у последних научных сотрудников музея минералогии. Очень душевных людей.
Обязательно пошлите им весточку о капсуле - им будет приятно! Они почти все друг друга знают в стране. Последние из настоящих первопроходцев, не думавших о деньгах, плевавших на комфорт и сделавших свою страну несметно богатой. :lol:
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Гость
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году




Отправлено: 16.12.17 - 03:17
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§ 112
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году
112


(Пользователи)
Сообщений: 8058
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 03:20
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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