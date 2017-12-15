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≡ Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы МСХ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы МСХ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В разные годы Шукеев был министром экономики РК; министром экономики и торговли РК; заместителем премьер-министра РК; председателем правления ЗАО “Банк Туран-Алем”; заместителем руководителя Администрации Президента РК, акимом Костанайской области.
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§ КГСПС
Re: Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.12.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2014 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично поручил главе АО "Самрук-Казына" Умирзаку Шукееву привлекать в фонд молодых людей, которые хотят работать во благо страны, а не чьих-то знакомых.

"Господин Шукеев, справишься с этой задачей – будешь работать, не справишься – не будешь работать", – сказал тогда главе фонда Президент.///Похоже не справился
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Народный контроль
Re: Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы...




Отправлено: 15.12.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знакомьтесь! Это наш будущий президент!

07
Re: Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы...




Отправлено: 15.12.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Это наш будущий президент!

хочется надеяться...

§ drakon
Re: Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12858
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Знакомьтесь! Это наш будущий президент!

Оооо! Я с ним за руку здоровался... :-o
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§ Дантист
Re: Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 15.12.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большой любитель всяких забугорностей: трансформаций, коучеров и прочей нечисти, которая учила других работать не имея никакого понятия о предмете обучения.
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Тас
Re: Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы...




Отправлено: 15.12.17 - 23:45
Комментарий удален модератором.

Гость
Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы МСХ




Отправлено: 16.12.17 - 00:43
Комментарий проходит проверку.

§ olegggon
Re: Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 841
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.12.17 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Большой любитель всяких забугорностей: трансформаций, коучеров и прочей нечисти, которая учила других работат


И ещё он саксофонист, спросите у Евсюкова.
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