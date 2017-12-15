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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8055
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ога..
За дочерей калым брать, то есть продавать их среди простого народа, любому, кто даст больше..
Мешок на голову ей и она твоя..
Не, меня это не прельщает..
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шутка юмора
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
общаться со 112-ым - это как в анекдоте:

Один мужик устал уже намёки подавать одной неуговариваемой девушке. Не выдержал и пишет ей СМС: «Давай хоть за деньги переспим»
Она ему: «у меня нет денег»
Он ей: «я плачу»
Она ему: «не плачь, всё будет хорошо…»
:lol:

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8055
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а пока варится рассольник, как говорят уже не наши земляки - еда для беременных, не выдерживаю и беру небольшой перекус..
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шутка юмора
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А то чо бы я понтовался как некоторые, накупившие готовой еды в чебуречных и илитах?

:lol: :lol: :lol: :-P

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 8055
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.12.17 - 00:02
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Страница 616 из 616«1...614615616
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